У НУ-НС дізналися, що добро "Далласу" давав віце-прем'єр з БЮТ

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” розцінюють заяви представників БЮТ про можливе звільнення тих міністрів, які бойкотують засідань уряду, як порушення коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив член фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

«Це є свідченням того, наскільки цинічно порушується наша коаліційна угода. Ми ще раз закликаємо БЮТ протягом найближчих днів повернутися в формат роботи коаліції», - сказав він.

А.ПАРУБІЙ також повідомив, що сьогодні зранку лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО зустрічався з лідером БЮТ Іваном КИРИЛЕНКОМ. Під час зустрічі, за словами депутата, були в чергове озвучені дві вимоги НУ-НС щодо відновлення роботи коаліції – прийняття заяви щодо подій у Грузії та відкликання пакету антиконституційних законів.

Коментуючи сьогоднішнє перенесення розгляду питання щодо заслуховування у ВР інформації міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА та міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА щодо перебування іноземних кораблів в Україні, А.ПАРУБІЙ зазначив, що це пов’язано з тим, що підпис під документом про заходження кораблів ставили не згадані міністри, а один із віце-прем’єр-міністрів, представник БЮТ.

Відповідаючи на запитання УНІАН, хто саме з віце-прем`єр-міністрів ставив цей підпис, А.ПАРУБІЙ зазначив, що офіційної інформації не має, але, за певними чутками, це був перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня міністри, призначені за квотою блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, у зв’язку з нарадою з Президентом не прийшли на першу частину засідання уряду. Пізніше вони з’явилися в Кабмін, але віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявив, що міністри-нашоукраїнці вважають недоцільною участь у засіданні уряду у зв`язку з виходом фракції НУ-НС з коаліції.

Сьогодні, 5 вересня, заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив журналістам, що він не виключає, що Блок Юлії Тимошенко може ініціювати питання про звільнення деяких міністрів, якщо вони й надалі бойкотуватимуть засідання уряду.

«Щодо того чи буде поставлене питання про звільнення міністрів з таких причин, як ультиматуми прем’єр-міністру, залишення засідань уряду, то якщо такі дії членами уряду будуть продовжуватися, то з цих мотивів ми можливо розглянемо питання про доцільність подальшого перебування таких членів уряду на своїх посадах», - сказав А.ПОРТНОВ.

При цьому він зазначив, що не може бути й мови про звільнення цих міністрів з будь-яких інших причин. «Наша політична сила не буде голосувати за відставку міністрів коаліційного уряду, доки існує коаліція», - сказав він.

А.ПОРТНОВ також зауважив, що БЮТ зараз продовжує проведення переговорів щодо збереження коаліції.

Також сьогодні Верховна Рада перенесла заслуховування інформації міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА та міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА щодо тимчасового перебування іноземних кораблів в Україні. Це рішення підтримали 288 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі. Голосували в основному члени фракцій БЮТ і Партії регіонів.