Стретович: Кириленко отримав директиву щодо виходу з коаліції з СП

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО отримав пряму директиву з Секретаріату Президента щодо негайного виходу НУ-НС з коаліції.

Про це заявив народний депутат із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Володимир СТРЕТОВИЧ, повідомляє ЗІК.

За його словами, в результаті такий крок було зроблено. Народний депутат повідомив, що був проти виходу з коаліції, просив вичекати момент, кілька днів, для того, щоб розібратися із ситуацією, з’ясувати, що трапилося.

«Достеменно знаю, що жінки емоційні за своєю природою, і емоції, які того дня проявилися у ТИМОШЕНКО, могли бути абсолютно адекватно врегульовані. Оскільки ми вже один раз голосували за Кабмін, а потім повертали і виправляли, це можна було успішно зробити і цього разу» – сказав В. СТРЕТОВИЧ.

Більше того, за словами В.СТРЕТОВИЧА, його переконала позиція міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА, який довів, що після подібного скандалу Україна може втратити європейські перспективи, «оскільки країни НАТО скептично дивляться на країни з нестабільною демократією, економікою». Утім, зауважив він, В.КИРИЛЕНКО був змушений виконати директиву з Секретаріату Президента.

«Я не роблю з цього трагедії. В молодій демократії це нормальний процес. Тим паче, що ми вперше на пострадянському просторі нормально передали владу від КРАВЧУКА до КУЧМИ, нормальним шляхом вийшли на акцію соціального протесту, яка називається Помаранчевою революцією. Ми достроково провели парламентські вибори вперше – нічого страшного не відбулося. Друга коаліція в українській історії розвалися, і з цього не треба робити трагедії», – зауважив В.СТРЕТОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ та до закону про Конституційний Суд, а також закон, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту. Ці закони були ухвалені за відсутності у сесійні залі частини депутатів із фракції НУ-НС.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції.