Тимошенко: Ющенко з одним не встиг розправитися, як Бог з черепахою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність дотримання договору з Росією про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві для регіональних і центральних ЗМІ.

«Я за жодних обставин, ні під яким тиском РНБО, ні при якому тиску Президента, не дам створити конфлікт навколо Чорноморського флоту для того, щоб це стало основою розгортання абсолютно небажаних сценаріїв щодо цілісності території України. Спокій, мир, єдність території України – це та головна цінність, в якій ще не встиг Президент України розправитися, як Бог з черепахою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, "сьогоднішня агресивна позиція" Президента України Віктора ЮЩЕНКА відносно Чорноморського флоту і сусідніх держав може створити передумови для розвитку дуже небезпечного сценарію для цілісності території України.

«Таким чином підвищувати рейтинг (Президента) на Заході України, починаючи з розхитування миру і спокою в Криму і в країні, - я не буду учасником такої політики, хто б не писав до СБУ певних «возів» і не звинувачував прем`єр-міністра в національній зраді», - пояснила вона.

«Підписував угоду про перебування Чорноморського флоту в Україні до 2017 року не наш уряд, не я як політик. Ця угода була підписана багато років тому в той час, коли на чолі держави стояли інші люди. Але весь світ і стабільність у світі спираються на те, що міждержавні угоди мають дотримуватися і абсолютно чітко виконуватися кожною стороною», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.