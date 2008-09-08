Кріль знає, коли країна побачить в дії «кремлівську» коаліцію

Протягом 10 днів у парламенті буде створено нову коаліцію у складі Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиного Центру», про це заявив народний депутат України, лідер політичної партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ на зустрічі зі студентами Тернопільського Національного економічного університету.

«Немає сенсу говорити про дострокові вибори, бо після закінчення 10-тиденного терміну, країна побачить в дії «кремлівську» коаліцію у Верховній Раді», - заявив І.КРІЛЬ.

За його інформацією, вже розподілені головні посади: Віктору ЯНУКОВИЧУ запропоноване крісло спікера парламенту, і він погодився. Його першим заступником стане Микола ТОМЕНКО, а Адам МАРТИНЮК повернеться у вже «рідне» для нього крісло заступника голови парламенту.

«Перш за все, відбудеться поділ сфер впливу, оскільки метою БЮТ та ПР є не виконання обіцянок виборцям, а монополізація влади», - прогнозує І.КРІЛЬ.

Він вважає, що у Кабміні після витіснення міністрів від НУ-НС, комуністи отримають гуманітарний блок та контроль над аграрним сектором, Партія регіонів - промисловість та зовнішню політику, а БЮТ контролюватиме економіку країни.

«Україну очікуватиме подальший дерибан стратегічних сфер між бізнесом, близьким бо БЮТ та ПР. А на зовнішньополітичному напрямку нас очікує постійне дрейфування у повну залежності від Москви при збереженні формальної проєвропейської риторики", - зазначає лідер «Єдиного Центру».