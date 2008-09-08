Кількість політичних партій в Україні перевалила за півтори сотні
17:04, 08 вересня 2008Політика
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Мін’юст зареєстрував ще одну
Міністерство юстиції ухвалило рішення про реєстрацію нової політичної партії - „Пробудження”.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.
За даними прес-служби, реєстрацію партії здійснено на підставі рішення Установчого з`їзду партії, який відбувся 10 січня 2008 року.
Згідно з інформацією, наданою Міністерству юстиції, керівником партії обрано Тетяну ЗІНОРУК.
Міністерством юстиції внесено запис про реєстрацію відповідної політичної партій до Реєстру політичних партій, зазначили у прес-службі.
Станом на 8 вересня 2008 року в Україні зареєстровано 151 політична партія.
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