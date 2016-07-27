Кабмін планує призначити Супрун в.о. міністра охорони здоров'я - Гройсман
Кабінет міністрів планує покласти виконання обов'язків міністра охорони здоров'я з 1 серпня на нещодавно призначену заступником міністра охорони здовров'я Уляну Супрун.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.
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"Ми сьогодні плануємо проголосувати і підтримати зміни в керівництві МОЗ. Ми покладемо з 1 серпня, в разі підтримки уряду, але я думаю, що уряд підтримає, виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я на Уляну Супрун", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін 22 липня призначив волонтера Уляну Супрун на посаду заступника міністра охорони здоров'я.
Уляна Супрун народилася та виросла у США. Восени 2013 року разом з чоловіком переїхала до України. Під час Революції гідності працювала у медичній службі, згодом очолила гуманітарні ініціативи Світового конгресу українців та заснувала «Захист патріотів» організацію, що займається тренуваннями з тактичної медицини та забезпечує українських бійців покращеними індивідуальними аптечками стандарту НАТО.
У 2015 році отримала українське громадянство.