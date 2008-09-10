Єдиний Центр готовий перейти в опозицію

Народний депутат, заступник голови політичної партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що “Єдиний Центр” готовий перейти у конструктивну опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ОРОБЕЦЬ повідомила вчора пізно увечері на прес-конференції в офісі Житомирської обласної організації партії.

За її словами, в ситуації конституційного перевороту, що відбувся в українському парламенті, “Єдиний Центр” готовий перейти у конструктивну опозицію.

Водночас, на думку Л.ОРОБЕЦЬ, “якщо говорити від зворотного про конструктивну опозицію, то Партія регіонів такою опозицією не була”.

“Конструктивна опозиція - це опозиція, яка має з ключових державних питань свої міркування та пропонує свої варіанти вирішення цих питань, при цьому чітко відстежуючи, вивчаючи і контролюючи ситуацію в правлячій коаліції і даючи цьому чітку практичну конструктивну оцінку”, - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Вона також зазначила, що уряду не треба “обдурювати людей”.

“Я вірю у нашого виборця і не погоджуюся з Олександром МОРОЗОМ, який стверджує, що народ - це барани. Нічого подібного, люди не “думають телевізорами”, і ті політтехнологи, які вважають, що після такого перевороту у країні вони здатні будуть відновити свої гарні результати на позачергових парламентських виборах, - глибоко помиляються, народ їм не пробачить”, - зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.