"Звичайна ротація": Кремль пояснив кадрові перестановки у керівництві РФ

Про це повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Це не має відношення до перестановок у ФСБ і не має безпосередньо відношення до виборів. Це звичайна циклічна ротаційна робота глави держави, пов'язана десь з необхідністю підвищення ефективності, десь з виправленням ситуації там, де темпи розвитку залишають бажати кращого, це звичайна ротація", – сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, Путін включив окупований Крим до складу Південного федерального округу, змінив повпредів у Сибірському та Північно-Західному округах і глав Калінінградської, Кіровської і Ярославської областей і Севастополя. Керувати Калінінградською областю тимчасово доручено голові регіонального управління ФСБ, а ярославській — колишнього заступника глави МВС Росії Дмитру Миронову. Повпредом у Сибіру буде екс-головком Чорноморського флоту, екс-глава Севастополя Сергій Меняйло.