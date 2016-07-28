Путін скасував "Кримський федеральний округ"

"З метою підвищення ефективності діяльності федеральних органів державної влади постановляю перетворити Південний федеральний округ і Кримський федеральний округ на Південний федеральний округ", - йдеться в указі Путіна.

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Крім того, Путін призначив Володимира Устинова повноважним представником президента РФ у Південному федеральному окрузі.

Тепер до Південного федерального округу входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Іншим указом Путін відправив у відставку повпреда по «Кримському федеральному округу» Олега Белавенцева. Його переведено на аналогічну посаду в Північно-Кавказькому федеральному окрузі.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.