Яценюк змусить нардепів голосувати по-новому - чи є бажання, чи немає

Регламентний комітет Верховної Ради України заперечує проти роботи модернізованої системи «Рада», але голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що оновлена система “Рада” працюватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції під час перебування на Вінниччині А.ЯЦЕНЮК зазначив, що давно нічому не дивується, але «був неприємно здивований листом, який надійшов мені вчора», де йдеться про те, що Регламентний комітет категорично заперечує проти того, щоб нова система «Рада» працювала.

А.ЯЦЕНЮК наголосив: «доки я голова парламенту, я зроблю все, щоб ця система запрацювала – чи є бажання, чи немає». Він повідомив, що зараз завершується сертифікація модернізованої системи «Рада» і «через 2-3 тижні» вона запрацює.