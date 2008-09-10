Черновецький знає, що пройде у Верховну Раду
15:48, 10 вересня 2008Політика
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А зараз йому дуже сумно...
Київський міський голова, лідер блоку свого імені Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, що його політична сила буде представлена у парламенті наступного скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні у Києві.
“Сьогодні наша політична сила у Верховній Раді не представлена. Від чого є дуже сумно.
На наступних виборах буде представлена, і тоді я зможу ефективно боротися з емоційними і шкідливими для киян і не киян рішеннями”, - зазначив мер столиці.
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