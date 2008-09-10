Ющенко у рішенні Тимошенко побачив запровадження привілеїв

Президент вважає рішення про скасування цільової надбавки на газ для підприємств гірничо-металургійного комплексу неконституційним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом міністрів Секретаріату Президента України Ян БЕРНАЗЮК на прес-конференції в середу.

«Президент вважає таке рішення неконституційним, адже не можна до окремої категорії підприємств приймати привілейовані умови», - сказав Я.БЕРНАЗЮК.

За його інформацією (нагадаємо, сьогодні Я.БЕРНАЗЮК не був допущений на засідання уряду), уряд у своєму рішенні не вказав ті підприємства, для яких відміняється цільова надбавка, при цьому уповноважив Міністерство промислової політики самостійно скласти перелік таких підприємств.

На думку Я.БЕРНАЗЮКА, делегування таких повноважень Мінпромполітики несе величезні корупційні ризики.

Сьогодні Кабінет Міністрів на місяць відмінив цільову надбавку у розмірі 12% на природний газ для металургійних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

Він сказав, що надбавку відмінено на вересень. При цьому міністр відзначив, що питання про дію надбавки надалі вивчатиметься.

Крім того, Кабмін на тиждень переніс розгляд питання про виділення 85 спеціальних дозволів на користування надрами для узгодження деяких моментів з Міністерством юстиції.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня генеральний директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир БОЙКО говорив про необхідність відмінити цільову надбавку на газ на 2 місяці.