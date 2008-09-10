Фракція ПР у Харкові не дозволила виступити представникові БЮТ

Сьогодні фракція БЮТ залишила сесію Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сесії депутатська більшість, яку становлять представники Партії регіонів, проголосувала проти того, щоб надати можливість представнику фракції БЮТ виступити із заявою про останні політичні події в Україні та коментарі до них керівників Харкова.

У ході подальших дебатів слово не було надано і голові фракції Сергію СЬОМОЧКІНУ для відповіді на звинувачення в тому, що він буцімто прагне дискредитувати керівників Харківської міськради.

Після цього на знак протесту фракція у повному складі залишила сесію. Депутати-бютівці заявили журналістам, що вони не можуть працювати в такій деструктивній обстановці.

Вони оголосили, що сьогодні проведуть прес-конференцію, на якій окреслять своє ставлення до подій.

Довідка УНІАН. До фракції БЮТ у Харківській міськраді входять 14 депутатів. Всього у Харківській міськраді 100 депутатів.