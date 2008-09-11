Сумська облрада звинувачує Ющенка в провокуванні кризи

Сумська обласна рада закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА визнати помилки і повернутися «до ефективної роботи на благо народу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів облради, ухваленому сьогодні на позачерговій сесії, скликаній за ініціативи фракції Блоку Юлії Тимошенко. У сесії взяли участь 54 із 75 депутатів облради, причому із 16 представників фракції «Народний Союз Наша Україна» на сесію з`явився лише один.

Депутати одноголосно підтримали текст відкритого звернення до Президента України.

Фракція БЮТ розробила звернення до Президента України щодо ситуації, яка склалася в Україні, і попросила політичні сили, депутатів облради підтримати цей документ.

Керівник фракції НС-НУ Володимир ЛАДИКА зачитав заяву, повідомивши про неучасть його однопартійців у позачерговій сесії, оскільки фракція виступає «категорично проти перенесення політичного конфлікту із Верховної Ради України на місцевий рівень», а на сесії облради «провокується конфронтація та прийняття однобічних політичних рішень».

«Ми, депутати Сумської обласної ради – представники інтересів територіальних громад Сумщини, змушені висловити Вам глибоку стурбованість останніми подіями в країні, які, на нашу думку, провокують глобальний громадянський конфлікт та несуть загрозу подальшому демократичному розвитку України… Вся країна поставлена перед фактом нової політичної кризи, спровокованої Вашими вчинками і заявами, а також відверто безвідповідальними діями працівників Вашого секретаріату. Пряме потурання руйнації парламентської стабільності, неадекватна критика дій уряду, відверте невизнання законів, прийнятих Верховною Радою – така позиція Президента і Вашого секретаріату - непередбаченого Конституцією органу, що має виконувати тільки канцелярські функції - ніяк не узгоджується з інтересами громадян, їх правами і свободами.», - наголошується у зверненні.

Депутати запевнили Президента, що як представники прикордонної Сумщини, вони рішуче засуджують спроби перекласти відповідальність за ескалацію внутрішньополітичної ситуації на міфічну «руку Кремля».

Депутати Сумської облради висловили також занепокоєння стосовно можливого знищення системи місцевого самоврядування.

Облрада закликала Президента «визнати власні помилки, припинити ескалацію конфлікту, забути про майбутні президентські вибори і припинити будь-яку деструктивну діяльність щодо українського парламенту та без шантажу і ультиматумів повернутися до ефективної роботи на благо держави та українського народу».

Крім того, ще одні парламентські вибори Сумська облрада назвала «абсолютно несвоєчасними і не потрібними країні, регіонам, територіальним громадам».

«Однак, якщо особисті амбіції і прагнення особистої влади візьмуть гору над принципами стабільності, взаємоповаги і здорового глузду, то залишається один справедливий вихід – одночасне проведення дострокових виборів і народних депутатів, і Президента України. Досить міняти парламенти. Час уже і Вам, пане Президенте, набратися мужності та запитати у людей, чи довіряють вони Вам після всіх Ваших дій так, як це зробив у січні цього року Президент Грузії», - наголошується у зверненні.

Після сесії заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег МЕДУНИЦЯ повідомив журналістам, що голова ОДА Микола ЛАВРИК «вважає недоцільною свою участь у позачерговій сесії», а тому він і не був присутнім у сесійній залі. Відсутність на сесії голів райдержадміністрацій області та начальників управлінь ОДА О.МЕДУНИЦЯ пояснив неотриманням ними запрошення на участь у засіданні.

Екс-голова Сумської облради, а нині радник голови Сумської ОДА Марк БЕРФМАН в інтерв’ю журналістам заявив, що «сьогоднішнє рішення сесії можна розцінювати як дуже кваліфіковане виконання команди із Києва».

«Думаю, що подібні рішення і звернення будуть найближчим часом прийняті й депутатами інших обласних рад, де розклад політичних сил приблизно такий же, як і в Сумах», - сказав М.БЕРФМАН.