Представник НАТО радить Україні: менше слів і більше дій

Головна проблема зовнішньої політки України полягає в тому, що вона все ще залишається відірваною від суспільства. До такої думки дійшли учасники дискусій на семінарі "Україна в світовій політиці: об´єкт чи суб´єкт?", який відбувся в рамках 18-го Економічного форуму в польському місті Криниці. Керівник Офісу представництва НАТО в Україні Джеймс Грін вказав на те, що "Україна недостатньо використовує свій потенціал: географічне положення, природні багатства, потужну армію, аби нарешті із об´єкта міжнародної політики перетворитися на суб´єкт". Для цього, на його думку, Україна повинна нарешті провести адміністративні та економічні реформи, здійснити структурні зміни в армії. Окрім того, Києву, за словами Гріна, слід нарешті перестати вести демонстративну зовнішню політику, обмежуючись голими деклараціями, а взятися за прагматичну роботу на міжнародній арені. Заступник парламентського комітету із закордонних справ Леонід Кожара, вказав на те, що серйозною перешкодою для ведення Україною ефективної зовнішньої політики є її ідеологічна розділеність.

Німецька хвиля