Медведчука викликали на допит в СБУ

Сьогодні слідчі СБУ у рамках розслідування кримінальної справи викликали на допит повісткою колишнього главу Адміністрації Президента України Віктора МЕДВЕДЧУКА «у зв’язку з його антидержавною діяльністю».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також повідомив, що СБУ стосовно В.МЕДВЕДЧУКА проводить ряд інших процесуальних дій з метою недопущення посягання на конституційний лад нашої держави.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що співробітники СБУ перевіряють заяви українських бізнесменів щодо здирництва від імені В.МЕДВЕДЧУКА на так званий проект «Вибори-2010».

Він також додав, що розслідування здійснюватиметься відповідно до законодавства України, і з дозволу слідчого СБУ інформуватиме про дії, що проводитимуться в рамках кримінальної справи, а в подальшому й прокуратурою.