Ющенко вимагає, щоб «уряд з глухонімого став на національні позиції»

Президент України Віктор Ющенко бачить один шлях відновлення коаліції - скасування неконституційних голосувань, що відбувалися з 2 вересня.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави заявив сьогодні в інтерв`ю головним редакторам провідних регіональних видань нашої держави.

Ющенко вкотре наголосив, що ніколи не підпише проголосовані у цей період неконституційні законопроекти. «Це неукраїнські закони... Це логіка не демократії - це логіка тоталітарного режиму», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави окремо підкреслив, що сьогодні українське суспільство чекає оцінки владою ситуації у Грузії. «Дати спільну оцінку подіям на Кавказі, я переконаний, це обов`язок тої коаліції, яка називається владною», - зазначив він. «Мовчанка - тільки через те, що працюють інші зобов`язання перед іншими сторонами, - це дорога в нікуди. Я буду вимагати, щоб уряд з глухонімого став на ясні національні позиції», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що те саме стосується позиції уряду щодо ЧФ РФ, який базується у Севастополі.