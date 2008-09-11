Список тих, кому "доведеться" йти в Президенти, поповнився

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО припускає, що йому «доведеться» балотуватися на майбутніх виборах Президента України.

Сьогодні на прес-конференції в рамках 15-ої національної книжкової виставки-ярмарку «Форум видавців в Львові» ЛУЦЕНКО заявив, що поки не бачить виходу з кризи, що склалася в державі.

«Штат на Банковій не хоче ніяких переговорів, можна запропонувати переговори з ЛИТВИНИМ, і він цього хоче, але Банкова уникає будь-яких переговорних процесів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, разом з цим відзначивши, що поки не бачить реальних шляхів виходу з кризи, хоч і не бачить сенсу в проведенні дострокових виборів.

На запитання щодо можливої участі в президентських виборах Ю.Луценко прямо не відповів, тільки сказав, що, «мабуть, доведеться брати участь».

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня лідер ПР Віктор Янукович заявив, що приреченийбалотуватися на виборах Президента України. «Моя точка зору, що я приречений буду йти по цьому шляху. Але вирішувати буде з`їзд», - сказав він.

Раніше, 28 серпня, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що йому, можливо, доведеться брати участь у виборах Президента, тому він не виключає висунення своєї кандидатури на пост глави держави в 2010 році.

«Чим більше я спостерігаю за руйнівними діями нинішніх претендентів на президентський пост, їх абсолютну неадекватність викликам і погрозам, що стоять перед Україною, їх нездатність об`єднати країну і створити гідні умови для життя і безпеки наших громадян, тим більша вірогідність того, що доведеться брати участь у виборчій кампанії в 2010 році. Але якщо я ухвалю таке рішення, воно не базуватиметься на олімпійському принципі – головне не перемога, а участь», - відзначив народний депутат.