З організму Ющенка вже вивели 90% діоксину

Заступник керівника Державного управління справами, особистий лікар Президента України Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ заявляє, що авторитетними міжнародними лабораторіями у більш ніж десяти токсикологічних експертизах підтверджено наявність діоксину в організмі Президента України, що підтверджує діагноз діоксинового отруєння Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, за словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, лабораторії Бельгії, Німеччини, Швейцарії та Великої Британії незалежно одна від одної виявили практично ідентичний рівень діоксину в організмі Президента України.

Наприклад, результати ЕМРА тесту №438016 Швейцарської федеральної лабораторії від 22 березня 2005 року свідчать, що концентрація діоксину в сироватці крові Президента була вищою за норму в 20 тисяч разів, сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

У травні 2006 року на вимогу Генеральної прокуратури України було проведено судово-медичну експертизу за участю 15 міжнародних експертів, зокрема з Японії, Німеччини та США. Було беззаперечно встановлено факт діоксинового отруєння Президента, наголосив особистий лікар Президента.

Результати цієї експертизи знаходяться у Генеральній прокуратурі України.

За словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, системні тести проводяться на щорічній основі з метою моніторингу стану здоров`я Президента України. Вони підтверджують, що на даний момент 90% діоксину вже виведено, підкреслив лікар глави держави.

Як повідомлялося, за даними Генеральної прокуратури, сьогодні, 11 серпня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО біля ГПУ, куди її було запрошено для дачі свідчень як свідка у справі про замах на життя державного діяча В.ЮЩЕНКА, у розмові із журналістами висловила сумніви щодо отруєння діоксином тодішнього кандидата у Президенти, порадивши “…звернутися до найкращої європейської лабораторії, залучити експертів з усіх країн, які мають такі самі лабораторії, щоб дійсно публічно зробити аналіз, довести все…”.

У зв’язку з цим Генпрокуратура заявила, що факт отруєння В.ЮЩЕНКА доведений слідством, різними іноземними лабораторіями та експертизою із залученням міжнародних спеціалістів і вважається доконаним фактом, який сумніву не підлягає.