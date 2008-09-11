Тимошенко: я звертаюся до Ющенка персонально

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА відкласти в бік усі емоції, боротьбу за президентські вибори і повернути свою команду до демократичної коаліції без будь-яких умов та ультиматумів.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до глави держави.

У своєму зверненні прем’єр констатує, що у зв’язку із виходом В.ЮЩЕНКА та його команди з демократичної коаліції вона опинилась практично перед руйнуванням.

«Якщо через декілька днів, які залишилися до десятиденного терміну, які відведені на поновлення коаліції, В.ЮЩЕНКО не повернеться у коаліцію, то практично вона буде вважатися такою, що зруйнована і більше не існує», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я звертаюся зараз до В.ЮЩЕНКА персонально: відкладіть у сторону всі емоції, відкладіть у сторону всю боротьбу за президентські вибори і поверніться за ці декілька днів до демократичної коаліції разом зі своєю командою без будь-яких умов і ультиматумів, так, як я залишаюсь у цій коаліції, не ставлячи ніяких вимог», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Президент має це зробити, якщо для нього європейський курс України, демократичні реформи чогось варті.

«Я дуже сподіваюся на здоровий глузд і любов до України», - йдеться у зверненні.