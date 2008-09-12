"Наша Україна" зможе пройти в парламент навіть без Ющенка

До Верховної Ради України в разі проведення дострокових виборів пройдуть ряд політичних сил, які сьогодні не представлені в ній.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим КАРАСЬОВ.

За його словами, за БЮТ та Партію регіонів буде віддано менше голосів виборців, ніж у 2007 році. “Рейтинг їх падає, від них виборці вже втомилися. На сьогодні є запит на нових політиків та політичні сили”, - зазначив він.

За словами політолога, на сьогоднішній “геополітичній хвилі” може пройти до парламенту України ВО “Свобода”, очолювана Олегом ТЯГНИБОКОМ. Він зазначив, що враховуючи те, що у голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА рейтинг становить понад 4%, то у випадку, якщо він очолить політичну силу, вона може подолати на виборах 3% бар’єр.

В.КАРАСЬОВ також вважає ймовірним проходження до парламенту Блоку Леоніда Черновецького та партії “Єдиний Центр”. Водночас він не поділяє прогнозів про те, що “Наша Україна” не подолає на виборах 3% бар’єр. За його словами, “у "Нашої України" є позиція, і навіть без В.ЮЩЕНКА вони зможуть пройти до парламенту”.