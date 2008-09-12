Янукович: ліміт помаранчевих вичерпаний - ідуть нові часи

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович упевнений, що Україну очікує серйозна політична криза, відзначивши при цьому, що Партія регіонів має деякі рішення її подолання.

Про це він розповів у статті до співгромадян про політичну ситуацію в Україні, опублікованої в газеті "Комсомольська правда в Україні" у п`ятницю.

Зокрема, Янукович висловив стурбованість тим, що "безвихідність стану, у який влада сама себе загнала, у підсумку може обернутися наслідками набагато гіршими, ніж катастрофічне погіршення соціально-економічної ситуації", пише Українська правда.

"Йдеться про скочування до авторитарного методу керування країною... йдеться про перекручування подій, які нині відбуваються, і про спроби переписати історію", - констатує лідер Партії регіонів.

У той же час Янукович нагадує, що загроза силового протистояння з Росією "стала реальністю", відзначивши, що "це спровоковано нинішньою владою".

За словами Януковича, Партія регіонів підготувала програму, розроблену з урахуванням "короткострокових і довгострокових планів побудови в Україні сильної економіки і міцної демократії".

Зокрема, він називає внесення змін у чинну Конституцію "з метою чітко прописати повноваження всіх гілок влади".

Партія регіонів пропонує насамперед провести реформу судової системи, здійснити децентралізацію "влади з передачею широких функцій і повноважень місцевому самоврядуванню".

Крім того, на думку лідера партії, необхідно забезпечити розробку і затвердження "основних напрямків внутрішньої і зовнішньої політики в парламенті".

Янукович запевняє, що Партія регіонів робить усе можливе, щоб "на руїнах розваленої коаліції не виник черговий політтехнологічний клон".

Янукович також висловив позицію ПР щодо вступу України в НАТО, відзначивши, що необхідно "у сфері зовнішньої політики забезпечити Україні статус позаблокової держави".

Лідер Партії регіонів упевнений, що найближчим часом в Україні очікуються зміни в політичній ситуації.

"Історичний ліміт часу "помаранчевих" вичерпаний. Ідуть нові часи", - резюмує політик.