Путін: нам, що, треба було витирати криваві соплі і стріляти з рогатки?

Учора, 11 вересня, Володимир Путін прийняв в Сочі 45 членів дискусійного клубу «Валдай», який об`єднує декілька десятків російських і зарубіжних політологів. Прем`єр-міністр РФ різко розкритикував спроби Заходу представити Росію агресором в грузино-осетинському конфлікті. На його думку, конфлікт на Кавказі став можливий у тому числі і через відсутність у Європи власної чіткої зовнішньополітичної позиції.

Газета «РБК daily» пише, що запитання іноземного учасника дискусії, чому російські війська атакували Грузію, не здивував прем`єра. Путін сказав наступне: «Ми вимушені були відповідати. А як же інакше? Нам, що, в цьому випадку треба було витерти криваві соплі? Ви, що, хочете, щоб ми взагалі привели до повного розбалансування ситуацію на Північному Кавказі і в Росії?» І, коментуючи звинувачення в неадекватній відповіді з боку Росії, додав: «Ми, що, з рогатки повинні були стріляти? Що таке в даному випадку адекватне застосування сили? Цього слід було чекати тим, хто затіяв цю провокацію, що вони одержать по морді».

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