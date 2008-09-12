Медведчук думає, що через нього хочуть скомпрометувати інших

Екс-глава адміністрації президента Віктор Медведчук називає виклик на допит до СБУ провокацією і політичним замовленням.

В ексклюзивному інтерв`ю «Вiкнам» політик сказав: "Невже ви можете повірити в той абсурд, який було викинуто спеціально як політичне замовлення. Я вважаю, що це провокація і політичне замовлення - зрозуміло, з якою метою: скомпрометувати через мене сьогоднішні політичні сили, які накінець зрозуміли, що відбувається в Україні, і як добитися того, щоб накінець в Україні панував правопорядок і реальний конституційний лад, а не той безлад, який останні роки відбувається в нашій державі. На жаль..."

Як повідомляв УНІАН, СБУ стосовно В.Медведчука проводить ряд "процесуальних дій з метою недопущення посягання на конституційний лад нашої держави".