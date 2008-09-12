Яценюк ніколи не повірить, що Янукович погодиться стати номером два

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не вірить у тривалість співпраці між БЮТ і Партією регіонів.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв`ю всеукраїнському тижневику «Профиль»

Він зазначив: «Я не вірю, що вони уживуться надовго». «Уявіть собі, що в коаліції БЮТ і ПР пост прем`єра за БЮТ, а спікера – за ПР. Пояснюю: фракція, що має більшість, зобов`язана мати прем`єра. По-іншому не складаються карти – так не буває. 180 у «регіонів» і 150 у ТИМОШЕНКО. І виходить смішна історія – ЯНУКОВИЧ стає номером два, а я в це ніколи не повірю», – сказав А.ЯЦЕНЮК. Він зазначив, що хотів би «поаплодувати «регіоналам», оскільки їх електорат взагалі ніяк не прореагував або подивився на це так: «молодці наші – зламали колишню коаліцію». При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що «первісно - це проект не Партії регіонів».