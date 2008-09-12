Литвин з берега лякає владу, що скоро не буде ким правити

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН критикує владу за недостатні дії для забезпечення екологічної безпеки країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це він завив, перебуваючи на Черкащині.

Зокрема, на думку В.ЛИТВИНА, сьогодні необхідно значну увагу приділити збереженню Дніпра. «Влада по-варварськи ставиться до України і, зокрема, до Дніпра, як до головної артерії країни. Питна вода – це кров нації. Не буде Дніпра – не буде України. Політики настільки недалекі, що шаленіючи у боротьбі за владу, можуть навіть не помітити, що їм вже не буде ким правити, - сказав Володимир Литвин, стоячи на березі Дніпра. – Дніпро це не просто національний символ, з нього береться 60% прісної води, при цьому 44% річок, що впадають у головну артерію країни, знаходяться у катастрофічному стані. Адже тільки хімічних викидів у Дніпро в рік відбуваються до 900 тисяч тон. А також біля Дніпра розташовано 20 атомних реакторів, і з них 13, які діють в Україні», - нагадав голова Народної партії.

За словами депутата, нині 80% екосистем повністю зруйновані, що призводить до незворотних процесів. “Замість того, щоб з’ясовувати стосунки, влада повинна схаменутися та переглянути національну програму щодо збереження Дніпра. У разі, якщо цього не відбудеться, суспільство, усвідомивши загрози, обере собі іншу владу», - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, влада – щонайменше – проявляє злочинну недбалість щодо екологічної ситуації. У зв’язку з цим депутат пропонує в першу чергу забезпечити скоординовану роботу міністерств і відомств. “Не розв’язавши цю проблему, марно говорити про перспективи для України. Україна може бути, але людей в Україні у разі нерозв’язання цього питання, може і не бути», - зазначив він.