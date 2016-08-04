Холодницький вважає, що велика застава для фігуранта "газової справи" Постного допоможе запобігти його втечі

Про це він сказав в інтерв’ю "5 каналу", коментуючи те, що 3 серпня Апеляційний суд Києва збільшив заставу для Постного з 1,5 млн грн до 250 млн грн, передає Українська правда.

"Ми просили більшу заставу. Суд прийняв, у принципі, "Соломонове рішення" і збільшив ту, яку дав суд першої інстанції, але вона є все одно меншою ніж та, що ми просили. Тобто з 1,5 мільйона, які були того ж дня сплачені підозрюваним, суд збільшив до 250 мільйонів. Звичайно, що це не є мільярд і 600 мільйонів, як ми просили", – сказав Холодницький.

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На зауваження ведучої про те, що виставляти заставу, яка перевищує вартість усього рухомого і нерухомого майна особи, – це незаконно, і запитання, звідки взялися суми у газовій справі та справі ОПЗ, керівник САП сказав:

"Суму застави ми обирали, виходячи з розміру заподіяної шкоди, яку ми інкримінуємо. З тією метою, щоб запобігти, по-перше, втечі підозрюваних, а по-друге, щоб була можливість у слідства відшкодувати ту шкоду, яка, на думку слідства, завдана державі".

"З приводу майна я з Вами не можу погодитися, оскільки ми ще досі встановлюємо все майно, яке належить, зокрема, Постному. І мій заступник сьогодні в суді вірно вказав, що є в нього (Постного) майно і в Німеччині, і на Кіпрі– це підприємства, можливо, навіть офшорні фірми…", – сказав Холодницький.

"Є дві квартири в центрі, будинок на Печерську. Звідки такі статки?" – додав він.

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За словами Холодницького, "втекти за кордон – так само, як і для Онищенка – для Постного не складає жодної трудності".

"І ми повинні це враховувати. Бо, як бачимо по Онищенку, ми зробили все, що могли зробити, – але він народний депутат, він мав імунітет, якого його позбивали лише на 10-й чи 12-й день…", – сказав він.

"По Постному не так – ми могли і ми ці заходи вживаємо. Він уже чи в лікарнях, але його свобода пересування обмежена. І цей серіал, на який перетворилася його справа в суді – 9 разів переносилося засідання апеляційного суду! – так не має бути", – заявив керівник САП.

На думку Холодницького, "це маніпуляції сторони захисту" і затягування під різними приводами. Він планує показати записи, на яких видно, що Постний до і після судових засідань добре почувався.

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Холодницький переконаний за сукупністю фактів, що Постний може або втекти, або впливати на слідство, якщо він буде на за ґратами.

Він наголосив, що запобіжний захід спливає за 10 днів. "Ми післязавтра знову повинні вносити клопотання про продовження цього заходу, який тільки обрали сьогодні", – зазначив Холодницький.