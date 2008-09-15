Яценюк думає, що пат може перейти в мат

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що парламент є правомочним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій та керівників комітетів парламенту.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що ВР є правомочною «принаймні 30 днів з того моменту, коли буде зроблено оголошення про припинення діяльності коаліції».

Він наголосив, що не потрібно робити вигляд деяким політичним силам, «що в нас все нормально». За його словами, «є досить серйозні політичні складнощі». «Політичний пат, в якому ми знаходимось протягом тривалого часу, може перейти в політичний мат», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що після оголошення про припинення діяльності коаліції наступає 30-денний термін, протягом якого має бути створена або «стара-нова коаліція», або сформуватися нова коаліція, або наступають умови щодо можливого розпуску парламенту.