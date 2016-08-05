МЗС: про повний розрив дипвідносин з Росією не йдеться

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

Як сказав представник МЗС, під час призначення нового посла РФ питання кандидатур не є публічним.

"Я не пригадую такого випадку, коли б на перших шпальтах усіх газет до моменту, як президент однієї чи іншої держави приймає рішення про призначення посла, щоб активно обговорювалася кандидатура цього посла. Тому що існують звичайні репутаційні ризики. Якщо раптом держава відмовить в агремані, то, відповідно, Кремль і Москва понесе репутаційні ризики. І для цієї людини, яку хотіли призначити, також буде поставлене певне тавро", - наголосив Макеєв.

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За його словами, "чомусь цього разу Москва вирішила не грати за дипломатичними правилами і порушила всі процедури і зіштовхнулася з реальністю: пріоритети сьогодні не в особі, не в посаді посла".

"Пріоритет полягає в тому, що для будь-якого покращення українсько-російських відносин Росія має припинити агресію, припинити незаконну окупацію, тобто мова не в особистостях, а мова у змісті", - сказав Макеєв.

Він зазначив, що Росія не зверталася у МЗС України із запитом на агреман у формі дипломатичної ноти.

"Запиту на агреман на будь-яку кандидатуру українське МЗС не отримувало", - сказав Макеєв.

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Також директор політичного департаменту МЗС, говорячи про намір РФ призначити послом в Україні Михайла Бабича, заявив: "Я не знаю, чи була це спроба принизити Київ, але очевидно, що Київ вийшов із цієї ситуації з честю".

Разом з тим, Макеєв підкреслив, що незатвердження в Україні Бабича послом Росії не говорить про розрив дипломатичних відносин з РФ.

"Ні, про повний розрив дипломатичних відноси не йдеться, і насамперед тому, що ми маємо усвідомлювати: сьогодні на території Російської Федерації знаходяться 3 мільйони українців. Щодня до нашого консульства у Москві звертаються понад 300 українців за консульською допомогою, легалізацією документів, витребуванням документів. Там є українці, про них треба дбати. Я не говорю про те, що на території Російської Федерації понад два десятки політичних в'язнів", - пояснив Макеєв.

За його словами, посольство України в РФ щодня у складних умовах проводить роботу для того, щоб дбати про українських громадян і боротися за звільнення політв'язнів.

Говорячи про інших українців у РФ, які не засуджені, представник МЗС сказав, що це люди, які працюють та живуть в Росії, але залишаються громадянами України.

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"З березня 2014 року Україна відкликала посла, і вже більше двох років Україну у Москві представляє тимчасовий повірений у справах. Тепер ситуація в російському посольстві буде саме такою: призначений тимчасовий повірений - це старший дипломат, якому доручатиметься підтримувати ті нечасті контакти, які сьогодні є в українсько-російських відносинах", - сказав Макеєв.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова з посади посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні було призначено Сергія Торопова.

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29 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Бабича послом в Україні.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.

4 серпня Пєсков заявив, що у Кремлі шкодують, що Україна вирішила понизити рівень дипломатичного представництва РФ в Києві.