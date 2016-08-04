Кремль відповів на небажання України приймати кандидатуру нового посла РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Питання призначення глав дипломатичних місій, а також щодо рівня дипломатичних відносин, вирішуються на основі спільного консенсусу і в тиші. Російська сторона, зокрема президент Путін підписав указ про звільнення нашого колишнього посла Зурабова – він звільнений від посади нашого посла в Києві і він не буде більше спеціальним представником президента", - сказав Пєсков.

"Російська сторона висунула нову кандидатуру посла РФ в Україні. Ми досі пропонуємо призначити нового посла – це наш підхід до наших двосторонніх відносин. Разом з тим, якщо українська сторона приймає рішення про пониження рівня наших дипломатичних відносин, вважає за доцільне такий знижений режим дипломатичного спілкування – це вибір української сторони. Ми досі є прихильниками і пропонуємо, щоб посол Росії був у Києві", - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи відмовили Бабичу в агремані і чи будуть запропоновані владі України інші кандидатури на цю посаду, він сказав: "Некоректним є постановка питання про те, що Бабичу відмовили в агремані, йдуть різні дипломатичні процедури попередніх погоджень, які виконуються в режимі тиші. Російська сторона пропонувала і досі пропонує відомий варіант".

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Як повідомляв УНІАН, 29 липня Пєсков заявив, що Росія запросила агреман на призначення повноважного представника президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Бабича послом в Україні. «Поки не знаю (чи погодилася Україна на цю кандидатуру), але агреман запрошено. Необхідні дипломатичні процедури, в тому числі отримання агремана, в процесі», – зазначив Пєсков.

28 липня президент РФ Володимир Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні. Тимчасовим повіреним у справах РФ в Україні призначений Сергій Торопов.

3 серпня заступник міністра з питань європейської інтеграції МЗС України Олена Зеркаль заявила, що питання затвердження нового посла РФ в Україні знято з порядку денного.

Вона зазначила, що саме українська сторона ініціювала зняття питання про затвердження Бабича послом.