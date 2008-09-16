Луценко вважає силовий варіант малоймовірним

Реалізація силового варіанту розвитку подій в Україні, про що нині багато говорять, малоймовірна. У цьому в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV запевняв Юрій Луценко.

За словами міністра внутрішніх справ, він виконає будь-який законний наказ Верховного головнокомандувача, проте не допустить зіткнення між силовиками.

Юрій Луценко: «Єдине, чого я боюся, - щоб не спрацювала в автономному режимі партія яструбів війни, які, будучи політичними банкрутами, довівши президента до тотальної втрати довіри населення не спричинили за його спиною будь-яку силову провокацію, наприклад, в Криму. Цього я дійсно боюся, саме про це сьогодні публічно кажу, аби ніхто не мав спокуси, не дай Бог, щось підірвати або на когось напасти, стикнувши різні політичні сили і застосувавши силовий варіант».