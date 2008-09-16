Рудьковський став жертвою жорсткої трудової дисципліни?

Вчора відбулося чергове засідання Печерського суду Києва у кримінальній справі відносно Миколи Рудьковського, обвинуваченого в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Зайнявши своє місце в залі, пан Рудьковський звернувся до державних обвинувачів Олександру Лубіна і Валентини Милостивоъ. "Ну що ж, тепер вас знову двоє (попередні засідання пані Милостива пропустила, перебуваючи у відпустці), і ви повинні були непогано підготуватися, так що справа піде швидше, чи не так?" – весело запитав екс-міністр.

Прокурори вичавили з себе усмішку і тут же заглибилися у вивчення кримінальної справи. Секретар судового засідання оголосив, що на допит не з`явився свідок, колишній віце-прем`єр, а нині народний депутат Андрій Клюєв. Суддя Андрій Мельник поставив на обговорення доцільність подальшого слухання, проте представники Миколи Рудьковського клопотали про допит у якості свідка народного депутата Валерія Бондика (Партія регіонів), екс-заступника генерального директора "Укрзалізниці" Анатолія Чубинського і генерального консула України в Санкт-Петербурзі Миколи Рудька (пан Рудько повинен прибути до суду 19 вересня). Клопотання було задоволене в повному об`ємі.

Першим перед судом постав Валерій Бондик. Перемкнувши свій Vertu в беззвучний режим, він передав судді посвідчення народного депутата і почав надавати свідчення. Пан Бондик повідомив, що в червні 2007 року, коли відбулася поїздка Миколи Рудьковського до Бельгії і Франції, він обіймав посаду першого заступника міністра юстиції. "Я був в курсі всіх справ, які вирішувалися в державі, і особисто чув, як Андрій Клюєв давав Миколі Миколайовичеві доручення взяти участь в економічному форумі в Санкт-Петербурзі, а також провести переговори в Парижі і Брюсселі". Доручення Андрія Клюєва мало "дуже жорсткий характер", а події за часом накладалися одна на іншу. "Як це зробити – була проблема Рудьковського. В уряді Януковича рівень виконавчої дисципліни був дуже високий. Будь-яке невиконання завдань мало тяжкі дисциплінарні наслідки", - заявив пан Бондик. Прокурори старанно записували його слова. З боку здавалося, що ці свідчення є для них несподіванкою.

– Чи відомо вам, чи звітував Рудьковський про відрядження до Парижа і Брюсселя? – запитав прокурор Лубін.

– Мені відомо, що він точно звітував – або перед Клюєвим, або перед Януковичем, але подробиць я не знаю, тому що я працював в іншому міністерстві, - відповів народний депутат.

Наступним свідчення надавав Анатолій Чубинський, який разом з Миколою Рудьковським брав участь в економічному форумі в Санкт-Петербурзі і попрощався з ним 10 червня 2007 року за декілька годин до вильоту до Парижа. "До Петербургу ми летіли удвох на чартерному літаку Як-40, - повідомив пан Чубинський.– Ми питали у командира екіпажа, чи можна прямо на нім полетіти до Парижа, але він відповів, що це неможливо з технічних причин". За словами свідка, знаходячись в Росії, Микола Рудьковський попросив генерального консула України Миколу Рудька придбати для нього квитки до Парижа з Санкт-Петербурга, проте дипломат відповів, що "літаків немає".

Допит свідків тривав трохи більше двох годин. Потім у слуханні оголосили перерву до 17 вересня.

Коммерсантъ-Україна