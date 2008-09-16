Яценюк виконав сумний обов'язок, але апокаліпсисом це не вважає

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що парламент залишається правочинним, не зважаючи на припинення діяльності коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час ранкового пленарного засідання.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, сьогодні день, коли ми перегортаємо одну сторінку політичної історії України і відкриваємо нову.

«Я би не називав це політичним апокаліпсисом. Так, це ще один виклик демократії, але сподіваюся, що і цей виклик ми разом подолаємо», - сказав голова ВР.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, дуже прикро, що політичні сили не змогли реалізувати можливості і використати шанси. «Це не той випадок, коли не дали. Це той випадок, коли не змогли і не вийшло», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК закликав усіх не забувати, що Україна стоїть перед викликами, зокрема це відсутність контракту щодо газу на наступний рік, державного бюджету тощо. Голова ВР при цьому зазначив, що відповідальність і надалі залишатиметься на плечах українського парламенту. «Український парламент далі правомочний і зобов’язаний виконувати свою основну конституційну функцію – це законодавчу функцію», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також нагадав, що виключно голова ВР має право підпису актів, що приймає ВР. «Тому після сьогоднішнього оголошення в тому випадку, якщо є пропозиція по голові Верховної Ради, я пропоную негайно приступити до її розгляду. Якщо такої пропозиції немає – офіційно повідомте», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що для нього є сумним обов’язок оголосити про припинення діяльності коаліції.