Регіонали не вірять, що Ющенко може піти на силовий варіант

Обговорюваний нині сценарій розпуску Президентом парламенту з подальшим оголошенням військового стану в державі не витримує критики. Нардеп фракції ПР Сергій Ківалов заявив в коментарі УНІАН, що йому так здається.

«Згідно Конституції і чинного Закону “Про правовий режим військового стану”, без затвердження Верховної Ради, Президент не має права навіть оголосити свій Указ про військовий стан», - аргументував свої сумніви в можливості «силового сценарію» регіонал.

«Протягом двох днів після підписання такого Указу, Верховна Рада без жодного скликання збирається на екстрене засідання, розпускати її заборонено, - нагадав Ківалов. - Якщо ж припустити, що будь-хто спершу навмисно розпустив Верховну Раду, а потім одноосібно оголосив військовий стан і вивів на вулиці війська – це означає, що відбулося збройне повалення конституційного ладу в державі. Україна остаточно втратила б репутацію конституційної демократії – єдине її завоювання за 17 років незалежності. Людина, яка хоч трохи бажає добра своїй державі, на таке не піде», - підсумував регіонал.