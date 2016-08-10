Під надуманим приводом Кремль розгортає гібридну спецоперацію для виправдання окупації Криму - МЗС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України повідомляє прес-служба відомства.

«Під надуманим приводом Кремль розгортає гібридну спецоперацію для виправдання окупації Криму та своїх подальших агресивних дій проти України», - зазначають у МЗС.

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І додають, що особливе занепокоєння викликає концентрація російських озброєнь на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу та уздовж українсько-російського кордону. Ця ситуація є вкрай небезпечною для миру та стабільності не лише в Україні, але і в усьому регіоні. Держава-окупант не обмежується щоденними обстрілами на Донбасі, а через інсценовані у Криму провокації намагається перекласти на Україну та наших міжнародних партнерів відповідальність за свої деструктивні дії.

«Україна рішуче і послідовно засуджує тероризм в усіх його проявах, - говориться в заяві МЗС, -на цьому тлі слід пам'ятати, що з моменту початку російської агресії проти України у лютому 2014 року внаслідок терористичних актів, здійснених за участі, а також фінансової, матеріальної та технічної підтримки з боку держави-агресора, загинули тисячі мирних громадян України й інших держав». Йдеться, зокрема, про збиття літака рейсу МН17, ракетних ударів по Волновасі, Маріуполю, Краматорську та інших мирних українських містах.

«Україна закликає світову спільноту вжити усіх можливих політико-дипломатичних заходів для того, щоб вплинути на Кремль і запобігти новому витку агресії проти України, а також остаточному зриву Кремлем Мінського процесу», - підкреслюється в заяві МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню в Криму терористичних актів, нібито підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова. При цьому в ФСБ заявили про загибель двох російських військових при затриманні «українських диверсантів».