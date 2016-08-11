Військовий аналітик про заяви Путіна щодо "терору України": він готує населення до можливого наступу

Про це заявив військовий аналітик Валентин Бардак, передає Громадське.

"Йдеться про підготовку міжнародної спільноти, про підготовку російського населення до можливого військового наступу. Це нагадує польську версію – початок Другої світової війни", — сказав Бардак.

"Я не кажу, що війна має обов’язково розпочатися. Але однозначно Путін намагається примусити українську владу до виборів на окупованому Донбасі", — стверджує військовий аналітик.

Читайте такожПорошенко відповів на звинувачення ФСБ та ПутінаЯк повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент Росії Володимир Путін прокоментував загибель російських військовослужбовців при нібито запобіганні теракту в Криму, заявивши, що «ми повз таке проходити не будемо». При цьому, він заявив, що Україна "переходить до терору". Також Путін вважає, що Європа і США "повинні вплинути на українську владу у зв'язку з придуманою ФСБ спробою теракту".

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.