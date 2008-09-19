КС припинив чинність Тимчасового регламенту ВР

Конституційний Суд України визнав неконституційним Тимчасовий регламент парламенту, затверджений постановою ВР «Про деякі питання нормативно-правового забезпечення порядку роботи Верховної Ради України» від 8 квітня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні КСУ у справі за конституційним поданням 105 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень ч. 6, 7, 9 ст. 83 Конституції України (справа про коаліцію депутатських фракцій у ВР).

Голова КСУ Андрій СТРИЖАК зачитав рішення Конституційного Суду у цій справі, наголосивши, що Тимчасовий регламент ВР втрачає чинність з дня ухвалення рішення Конституційним Судом.

В мотивувальній частині рішення Конституційного Суду наголошується, що регламент ВР може ухвалюватися виключно законами України, а не постановами.