Яценюк набирає команду для своєї партії

Радник Голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА Костянтин БОНДАРЕНКО заявляє, що політичний проект спікера «на стадії формування власної політичної команди».

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

«Усі розмови про те, що Арсеній ЯЦЕНЮК очолить Трудову партію України, та інші версії не мають під собою жодних підстав. Зараз іде процес створення команди", - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Раніше в ЗМІ з`являлася інформація про те, що А.ЯЦЕНЮК має намір створити власний політичний проект. Зокрема, повідомлялося, що народний депутат від Партії регіонів, бізнесмен Рінат АХМЕТОВ висловив А.ЯЦЕНЮКУ свою готовність підтримати даний проект за умови, що другою людиною в партії має стати секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.

Водночас радник А.ЯЦЕНЮКА запевняє, що «інформація про Р.БОГАТИРЬОВУ не має під собою жодних підстав». За його словами, «з боку Партії регіонів спікеру дійсно надходили певні пропозиції, але, на нашу думку, одразу асоціювати себе з якимсь політичним середовищем – це мінус певна кількість відсотків на старті».

При цьому видання відзначає, що серед радників Голови ВР немає єдиної думки щодо того, чи варто А.ЯЦЕНЮКУ очолювати вже існуючу партію.

«Це один з робочих варіантів – нам надходять пропозиції від різних партій з приводу того, щоб Арсеній Петрович зайняв посаду голови», - повідомив К.БОНДАРЕНКО.

«Інший варіант передбачає створення абсолютно нової партії. У результаті все залежатиме від того, чи будуть оголошені дострокові вибори чи ні», - сказав він.

Іншого варіанту дотримується радник спікера, народний депутат Анатолій МАТВІЄНКО. "Притому, що у нас, на жаль, є партії, які торгують своїми клейнодами, Арсенію ЯЦЕНЮКУ не личить їх купувати", - сказав А.МАТВІЄНКО. "Якщо ми говоримо про партійну структуризацію, це потрібно робити з перспективою парламентських виборів 2012 року", - додав він.