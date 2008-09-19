Яценюк: мені як здається, то я хрещуся...

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наполягає, щоб голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК підписав закон про тимчасові слідчі комісії ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив на засіданні парламенту.

За його словами, Президент України зобов’язаний був підписати і оприлюднити цей закон, але оскільки він цього не зробив, то це зобов’язаний зробити голова ВР.

О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що «Основний Закон не передбачає права двічі користуватись правом вето на один закон».

За його словами, існує достатньо правових підстав для того, «щоб подолати страх перед законом про ТСК і не боятися появи правового інструменту відповідальності посадових осіб всіх рівнів (в законі щодо ТСК ВР йдеться про процедуру імпічменту Президенту – УНІАН)», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ. За його словами, цей закон повинен набути чинності наступного тижня.

У відповідь голова ВР А.ЯЦЕНЮК сказав: «Нас врятує тільки те, що «якщо не знаєш як поступати, то треба поступати за законом». За його словами, не треба довільно тлумачити законодавство. «Мені як здається, то я хрещуся і перестає здаватися», - сказав спікер, порадивши так чинити й іншим. За його словами, парламент в даній ситуації має подолати вето Президента.

«Я не відстоюю вето Президента, я відстоюю закон», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що не поставить підпису «під незаконними актами».

Народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів) сказав, що відмова підписувати цей закон є помилкою. «Ви молодий політик, який подає надії щонайменше для частини людей, і ви робите дуже грубі помилки», - зауважив депутат.

У відповідь А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я дуже люблю український парламент, але більше всього я люблю Конституцію, закон і порядок».

«Подолайте вето, і я вам даю гарантію, що закон буде підписаний в установлений Конституцією термін», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявив, що Президент України В.ЮЩЕНКО повторно ветував закони, ухвалені Верховною Радою 2-5 вересня. За словами депутата, в п`ятницю БЮТ вимагатиме, щоб ці закони підписав спікер парламенту.

Зокрема, за словами депутата, з повторним вето до Верховної Ради повернулися три закони: про тимчасові слідчі комісії ВР, про Державну службу спецзв`язку та захисту інформації України та про організацію і порядок діяльності Верховної Ради.

Парламент 2 вересня вето Президента на закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».