Верховна Рада нарешті ухвалила свій Регламент

Парламент ухвалив в цілому Акт «Регламент Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 349 із 438 народних депутатів України, зареєстрованих у залі.

Актом встановлюється порядок підготовки і проведення сесій парламенту, їх засідань, формування державних органів, визначено процедуру розгляду питань в парламенті.

У документі визначені повноваження керівника апарату ВР, спосіб його призначення та звільнення з посади. Також розписана процедура підготовки й організації розгляду питань на сесії ВР.

Як зазначив перший заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Сергій САС (фракція БЮТ), текст Акту майже повністю збігається із текстом Тимчасового регламенту ВР, який діяв до цього.

За його словами, Акт доповнений двома новими пунктами, які стосуються того, що головуючий може оголосити перерву у засіданні ВР до 30 хвилин, але не більше, ніж один раз протягом засідання.

Крім того, передбачено, що Акт вступає в дію з моменту його прийняття.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційним Тимчасовий регламент парламенту, затверджений постановою ВР «Про деякі питання нормативно-правового забезпечення порядку роботи Верховної Ради України» від 8 квітня 2008 року. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні рішенні КС від 17 вересня у справі про коаліцію депутатських фракцій у ВР.