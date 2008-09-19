Верховна Рада виділила паралімпійцям майже 40 мільйонів

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відзнаки спортсменів-паралімпійців та їх тренерів)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 391 народний депутат із 438, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено додатково спрямувати з державного бюджету 38 млн. 757,9 тис. грн. для виплати винагород спортсменам-інвалідам – чемпіонам і призерам XXI літніх паралімпійських ігор та їхнім тренерам.