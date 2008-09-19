У Раді відхрестилися від посиленої охорони

Прес-служба Верховної Ради України категорично спростовує чутки про нібито запровадження посиленої охорони приміщень парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР з посиланням на Комендатуру охорони Верховної Ради України, охорона будинків парламенту, у тому числі сесійного приміщення по вул. Грушевського, 5, здійснюється у звичайному режимі відповідно до чинного законодавства.