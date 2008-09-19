У Раді відхрестилися від посиленої охорони
15:34, 19 вересня 2008Політика
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Інформація прес-служби ВР
Прес-служба Верховної Ради України категорично спростовує чутки про нібито запровадження посиленої охорони приміщень парламенту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР з посиланням на Комендатуру охорони Верховної Ради України, охорона будинків парламенту, у тому числі сесійного приміщення по вул. Грушевського, 5, здійснюється у звичайному режимі відповідно до чинного законодавства.
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