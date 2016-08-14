Штайнмайєр закликав Україну і РФ утриматися від загострення ситуації

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, розміщеній на сайті МЗС ФРН.

«Ми очікуємо, що сторони утримуватися від будь-яких кроків, які могли б привести до подальшого загострення ситуації», - заявив він.

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Штайнмайєр також наголосив, що буде говорити про це з міністром закордонних справ Російської Федерації під час свого візиту до Єкатеринбурга в понеділок.

Він також закликав обидві сторони продовжити роботу над реалізацією Мінських угод.

«Протягом кількох тижнів ми працювали над рамковою угодою щодо розведення двох конфліктуючих сторін. Домогтись цього досі не вдалося через непоступливість обох сторін. Незважаючи на інтенсивні зусилля, немає прогресу у ситуації з безпекою в східній частині України», - додав він.