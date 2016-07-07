Штайнмайєр боїться "рецидиву конфронтації" з Москвою

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, повідомляє Deutsche Welle.

"Нашою спільною метою має бути те, щоб після двох з половиною важких років знову досягти більшої безпеки - для всіх у Європі. Ми не маємо права допустити рецидиву нової-старої конфронтації", - заявив Штайнмайєр.

Заходи взаємної підстраховки НАТО в Східній Європі і готовність до діалогу між Заходом і Москвою - "дві сторони однієї і тієї ж медалі", вважає він.

"Одне неможливе без іншого і іншого без першого не має ніякого сенсу", - сказав міністр.

Читайте такожУ Німеччині хочуть послабити санкції проти Росії в обмін на співпрацю Москви при проведенні виборів на Донбасі - Spiegel

У той же час він застеріг партнерів Берліна в Північноатлантичному альянсі від "зайвих загострень" ситуації, які можуть мати наслідком "помилкового сприйняття" кроків НАТО. В такому випадку результатом може стати не посилення, а послаблення безпеки для Європи", зазначив Штайнмайєр.

Як відомо, глава німецького МЗС нещодавно потрапив під шквал критики з боку партнерів соціал-демократів, до яких він належить, у правлячій коаліції в Бундестазі через його заяви щодо Росії. Зокрема Штайнмайєр закинув НАТО "брязкання зброєю" і закликав не загострювати напруженість у відносинах з Москвою.