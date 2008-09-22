Рудьковського залишили без квитка

У п`ятницю в Печерському районному суді Києва продовжився розгляд кримінальної справи відносно колишнього міністра транспорту і зв`язку Миколи Рудьковського, обвинуваченого в розтраті державних коштів. В рамках процесу було допитано ще одного свідка – генерального консула України в Санкт-Петербурзі Миколу Рудька, який 9 червня і першу половину дня 10 червня 2007 року (в день відльоту обвинуваченого до Парижа) знаходився разом Миколою Рудьковським на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК ("привласнення і розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем") було порушено відносно пана Рудьковського в кінці 2007 року. У прокуратурі вважають, що екс-міністр примусив підпорядковане Мінтрансу державне підприємство "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (СМАП) профінансувати його переліт чартерним рейсом до Парижа вартістю 392,9 тис. грн, який начебто не відноситься до виконання службових обов`язків . Як з`ясувалося на попередніх засіданнях суду, відправитися в робоче відрядження до Санкт-Петербурга (9-10 червня 2007 року), Парижа (10 червня 2007 року) і Брюсселя (11 червня 2007 року) Миколі Рудьковському наказав на апаратному засіданні уряду віце-прем`єр Андрій Клюєв. Представники захисту намагаються довести, що замовлення чартерного рейса до Парижа було вимушеним, оскільки доручення керівництва Кабміну обов`язкові для виконання, а в день, коли панові Рудьковському потрібно було прилетіти до Парижа, регулярних рейсів – ані з Києва, ані з Санкт-Петербурга – не було. Державне звинувачення наполягає, що поїздка екс-міністра до Парижа не задокументована як відрядження і є "подорожжю". Крім того, в матеріалах кримінальної справи є документи, що свідчать про те, що до Парижа разом з Миколою Рудьковським летіла власниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Олександра Ніколаєнко.

За словами Миколи Рудька, екс-міністр транспорту прибув до Санкт-Петербурга вранці 9 червня. Генконсул відзначив, що спочатку пан Рудьковський взагалі сумнівався, що встигне до Санкт-Петербурга, оскільки у нього ще було заплановане "відрядження до Європи". "Буквально за день до початку заходу (Міжнародного економічного форуму), коли оформлялися всі документи для української делегації, ми побачили, що матеріали по міністрові транспорту не подані", - уточнив генеральний консул і додав, що Микола Рудьковський вилетів до Києва 10 червня, "після промови президента РФ Володимира Путіна, яка закінчилася в обід".

– Чи було обов`язковим бути присутнім під час промови пана Путіна? – запитав прокурор Олександр Лубін.

– Відсутність кого-небудь зі складу української делегації було б особистою ганьбою для мене і дуже б зашкодило налагодженню економічних відносин між Україною і Росією. Виступ Володимира Путіна був квінтесенцією форуму, там були присутні ще п`ять президентів країн СНД. Піти було б дипломатичним демаршем, - відповів Микола Рудько.

– Чи звертався до вас Микола Рудьковський з проханням дізнатися про можливість перельоту з Санкт-Петербурга до Києва, Парижа або якого-небудь іншого міста регулярним рейсом? – запитали адвокати екс-міністра транспорту.

– Так. 9 червня Рудьковський і особа, яка його супроводжувала, запитали у мене, чи є можливість долетіти до Брюсселя і як консульство може в цьому посприяти. Я дав доручення своєму секретареві, і пізніше вона відповіла, що такої можливості немає, - сказав Микола Рудько. Нагадаємо, на попередньому засіданні, 15 вересня, ще один свідок – народний депутат Валерій Бондик (Партія регіонів) – також повідомив, що екс-міністр просив генерального консула допомогти придбати авіаквитки з Санкт-Петербурга до Парижа, але дипломат відповів, що "літаків немає".

Наступне засідання суду у цій справі заплановане на 22 вересня.

"Коммерсантъ-Україна"