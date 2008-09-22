Гриценко хоче зробити Президента головою уряду

Президента має обирати не парламент, а виключно народ України на загальних виборах, про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат України, голова парламентського комітету безпеки та оборони Анатолій Гриценко.

Нардеп переконаний, що “у Президента мають бути сильні повноваження... Президент має бути головою уряду... Він заступає на посаду, і вже на другий день своїм указом оголошує склад уряду. Без коаліції. Без коаліційних угод. Без кількох місяців переговорів і балаканини. На другий день уряд на чолі з Президентом працює. Уряд не на півроку або рік, а на весь період діяльності Президента”.

На думку Анатолія Гриценка, при цьому парламенту слід надати право негайного проведення референдуму недовіри. Але – так само, і Президенту треба дати право оголошувати референдум недовіри Верховній Раді в разі, якщо парламент не підтримує законодавчі ініціативи Президента.

Але незалежно від того, хто оголошує референдум недовіри, до бюлетеню включати два питання: Чи довіряєте ви Президентові? Чи довіряєте ви Верховній Раді? Це, вважає Гриценко, охолодить гарячі голови.

“Якщо депутати захочуть скинути Президента з політичних міркувань, але результати роботи уряду позитивно сприймаються населенням, то у випадку оголошення Радою референдуму недовіри Президентові наслідком стануть …дострокові вибори Верховної Ради, - каже політик, - І навпаки: якщо неефективний, як голова Уряду, Президент спробує через референдум спровокувати дострокові вибори парламенту, то народ на референдумі скаже «ні» главі державі, і той втратить посаду. Якщо ж люди висловлять недовіру і Президенту, і парламенту, значить буде повне «перезавантаження» влади”.

Інтерв’ю Анатолія Гриценка УНІАН читайте тут