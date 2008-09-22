Тимошенко підтвердила, що найближчим часом збирається у Москву

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО планує найближчими тижнями провести переговори з російською стороною щодо укладання угоди на поставку газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Полтаві, відповідаючи на питання УНІАН щодо термінів проведення переговорів з РФ із цього питання.

«Те, що я планую зробити найближчим часом, це провести переговори з керівництвом Росії про укладення стратегічної довгострокової угоди із забезпечення України природним газом… У нас вже майже не залишилося часу для переговорного процесу, і я сподіваюся, що в найближчі тижні ми обов`язково зможемо обговорити це питання з російською владою і підписати відповідну угоду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що документи необхідно підписати якнайшвидше, «щоб кожен грудень не ставав місяцем стихійного лиха з браку газу в Україні».

На уточнююче питання, чи можуть бути підписані документи в жовтні, прем`єр сказала, що це може відбутися тоді, коли Росія буде готова продовжити ці переговори «після всіх стресових політичних ситуацій».

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що політична криза в Україні пригальмувала переговори з Росією про поставки природного газу до України.

Водночас прем`єр-міністр України висловила переконання, що переговори з Росією із забезпечення України природним газом проходитимуть гармонійно, конструктивно, з урахуванням інтересів двох країн, що дозволить вийти на підписання довгострокового контракту.

Разом з тим, в інтерв`ю агентству Bloomberg голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА заявив, що «Нафтогаз» і «Газпром» можуть до грудня ц.р. відкласти підписання контракту про поставки газу в 2009 році.

«Ми, можливо, навіть виграємо через це (відстрочення підписання контракту - УНІАН), оскільки ціни на газ падають, і ця тенденція триватиме в 2009 році. Таким чином, ми, можливо, одержимо кращу ціну, якщо ми підпишемо його (контракт) пізніше, ніж зараз», – сказав він.

За словами О.ДУБИНИ, українська сторона розраховує, що збільшення ціни на імпортний газ “не перевищуватиме те, що спостерігалося в попередні три роки».

6 червня ц.р. міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив, що ціна на газ, що поставляється Росією, для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже удвічі.

Довідка УНІАН. У березні 2008 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері.

У 2008 році до України поставляється газ центрально- і середньоазіатського походження обсягом не менше 55 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною на даний момент є НАК «Нафтогаз України».

Відповідно до Угоди, з 1 травня 2008 року прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу 7,5 млрд. куб. м на рік здійснює 100-процентне дочірнє товариство ВАТ «Газпром» – ТОВ «Газпром збут Україна».

Ціна поставки газу до України в 2008 році зросла до 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно з 130 дол. за тис. куб. м у 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м у 2006 році. При цьому ставка транзиту була збільшена в 2008 році з 1,6 до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.