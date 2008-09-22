Нашій Україні, щоб розгорнути штаби, вистачить й одного дня

13:50, 22 вересня 2008
Політика
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Кириленко упевнений в оперативності

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє про неможливість створення коаліції НУ-НС із Партією регіонів і Комуністичною партією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв’ю журналістам.

З приводу заяви представника фракції Партії регіонів О.ЄФРЕМОВА щодо переговорного процесу зі створення коаліції, який нібито ведуть деякі представники блоку НУ-НС із Борисом КОЛЕСНІКОВИМ (фракція Партії регіонів), В.КИРИЛЕНКО сказав: «З «Нашою Україною» жоден представник Партії регіонів жодних переговорів не веде».

Відповідаючи на запитання, чи НУ-НС розгортає передвиборчі штаби, В.КИРИЛЕНКО відповів, що поки що це не робиться.

«Ми робимо все для того, щоб парламент все-таки дістав коаліцію, але не коаліцію БЮТ і Партія регіонів, а коаліцію з більш прогресивними і сучасними силами», - зазначив депутат.

Водночас В.КИРИЛЕНКО зазначив, що якщо будуть оголошені дострокові парламентські вибори, то “Наша Україна” оперативно розгорне штаби. За його словами, для цього потрібно буде «не більше, ніж один день».

 

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