Клімкін має намір взяти участь у неофіційній зустрічі голів МЗС країн ОБСЄ

Про це Клімкін сказав в ефірі«5 каналу».

«Франк- Вальтер Штайнмайєр (міністр закордонних справ ФРН - УНІАН) 1-го вересня хоче зробити неофіційну зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. Я вже домовився про багато зустрічей, починаючи від Бориса Джонсона (міністр закордонних справ Великої Британії- УНІАН) і закінчуючи багатьма міністрами. Неофіційна міністерська зустріч ОБСЄ це завжди дуже хороша нагода порозмовляти дуже відверто»,- сказав Клімкін.

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Міністр зазначив, що Росія намагається тотально блокувати всю логіку ОБСЄ.

«Росія блокує те, що відбувається у Відні, Росія блокує діяльність Бюро з демократії і прав людини (БДІПЛ). Тепер, коли БДІПЛ чітко відмовляється надсилати спостерігачів до Криму, це буде ще більше… Росія блокує всі інші інститути ОБСЄ, наприклад Інститут Уповноваженого з питань свободи слова. Тому маємо дійсно перезавантажити цей російський тиск, щоб ОБСЄ міг працювати далі»,- додав Клімкін.