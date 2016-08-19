Україна відмовила російським опозиціонерам у дозволі агітувати на "виборах" в окупованому Криму
Міністерство закордонних справ України не дасть кандидатам від опозиційної російської партії ПАРНАС дозвіл на проведення агітації на "виборах" Державної Думи Росії на окупованій території, при цьому раніше ПАРНАС обіцяв у разі відмови України утриматися від такої агітації.
Про це виданню "Крим.Реалії" заявив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макєєв.
"Виходячи з того, що це окупована територія, природно, що ніякого дозволу на здійснення агітації на території окупованого Криму Україна дати не може", – заявив дипломат.
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Він також додав, що Крим є територією України, і обрання на її території депутатів іншої держави не може бути дозволене.
15 серпня стало відомо, що три кандидати від російської опозиційної партії ПАРНАС - Олексій Корольов, Олександр Сафронов і Марина Кальца - подали до консульства України заяву з проханням надати їм транзитні візи для проведення передвиборної агітації на території Криму.
За словами керівництва партії, вони зробили це, щоб їх "політичні дії відповідали не тільки російським законодавством, але і нормами міжнародного права".
Вони заявили, що ПАРНАС утримається від агітації та організації виборчої кампанії на території Криму в разі, якщо українська сторона не дасть на це офіційного дозволу.
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Вибори в Держдуму заплановані на 18 вересня. Вони будуть проводитися за змішаною системою: 250 депутатів будуть обиратися за партійними списками і ще 250 – в одномандатних округах.
При цьому їх проведення заплановане і на окупованих Росією територіях: у Криму під вибори Держдуми РФ створено 4 округи: один в місті федерального значення" Севастополь і три в "Республіці Крим".