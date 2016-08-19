Україна відмовила російським опозиціонерам у дозволі агітувати на "виборах" в окупованому Криму

Про це виданню "Крим.Реалії" заявив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макєєв.

"Виходячи з того, що це окупована територія, природно, що ніякого дозволу на здійснення агітації на території окупованого Криму Україна дати не може", – заявив дипломат.

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Він також додав, що Крим є територією України, і обрання на її території депутатів іншої держави не може бути дозволене.

15 серпня стало відомо, що три кандидати від російської опозиційної партії ПАРНАС - Олексій Корольов, Олександр Сафронов і Марина Кальца - подали до консульства України заяву з проханням надати їм транзитні візи для проведення передвиборної агітації на території Криму.

За словами керівництва партії, вони зробили це, щоб їх "політичні дії відповідали не тільки російським законодавством, але і нормами міжнародного права".

Вони заявили, що ПАРНАС утримається від агітації та організації виборчої кампанії на території Криму в разі, якщо українська сторона не дасть на це офіційного дозволу.

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Вибори в Держдуму заплановані на 18 вересня. Вони будуть проводитися за змішаною системою: 250 депутатів будуть обиратися за партійними списками і ще 250 – в одномандатних округах.

При цьому їх проведення заплановане і на окупованих Росією територіях: у Криму під вибори Держдуми РФ створено 4 округи: один в місті федерального значення" Севастополь і три в "Республіці Крим".